Çanakkale’deki trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti

Çanakkale-Çan karayolu üzerindeki Sarıbeyli köyü yakınlarında saat 18.00 sıralarında kaza meydana geldi. Tahir K. hakimiyekindeki kamyon, plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda motoru süren Kayadere köyü muhtarı Mustafa Eker'in oğlu Hasan Eker ve arkasındaki yolcu Hasan Emir Tabaklıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazaya şahit olan diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, Hasan Eker ve Hasan Emir Tabaklıoğlu'nun yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Cenazeleri,olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.