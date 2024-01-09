Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verilecek
Giriş Tarihi: 9.1.2024 22:17

Çanakkale'de yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verilecek

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle yarın il genelinde taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

AA
Çanakkale’de yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verilecek

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, köy okullarında görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik okullara gidip geldikleri ve öğrencilerin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime olumsuz hava şartları nedeniyle ara verileceği belirtildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının, oluşacak şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilen açıklamada, yarın il genelinde hamile ve engelli personellerin 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
SABAH ÖZEL! Fatih Camii'ndeki saldırganın tüm bağlantıları mercek altında! Saldırgan tutuklandı
Provokatif saldırıların ardında ne var? Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor?
Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Murat Kurum’dan geçmiş olsun ziyareti: Fatih Camii’nin imamı saldırıya uğramıştı...
Hilafet kartviziti
Murat Kurum sahaya indi: Milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk
Kahta Belediyesinden işçilere rekor zam
Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale'de yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA