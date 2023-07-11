Çanakkale’de yat limanında patlama: 1 ölü

Çanakkale Belediyesi'nin işletmeciliğini yaptığı yat limanında bugün öğle saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Yaklaşık 10 yıldır limanın teknik işlerini taşeron olarak üstlenen Recep Özbek; teknelerin limana bağlanmasından sorumluydu. 8 kişinin çalıştığı limanda Recep Özbek'in oğlu Caner Özbek ise büro personeli olarak görev yapıyordu. Bugün öğle saatlerinde iddiaya göre Özbek, dalgıç tüplerini doldurmak için yakıt istasyonun da bulunduğu kompresöre yöneldi. Dalgıç tüplerini doldurduğu sırada nedeni henüz belirlenemeyen tanklarda basıncında etkisiyle patlama meydana geldi. Talihsiz adam ağır bir şekilde yaralanırken, patlamanın etkisiyle limanın çevresindeki birçok işletmenin camı kırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve ambulans yönlendirilirken, yapılan ilk müdehalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Caner Özbek, hayatını kaybetti.

KORKUNÇ İDDİA

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken; limanda düzenli olarak yapılması gereken basınç testlerinin yıllardır yapılmadığı ileri sürüldü.

VUKUATLI LİMAN

Geçtiğimiz yıl aynı limanda dalgıç olarak görev yapan Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Derya Can Göçen'in antrenör eşi Tayfun Göçen; taşeron şirkette çalışan görevli ile teknelerin bağlanması konusunda tartışınca önce dövülmüş, ardından sürülmüştü.