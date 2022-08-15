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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Çanakkale’de yıldırım can aldı

Çanakkale’de yıldırım can aldı
ÇANAKKALE Yenice'de Muhammet Duman (18) yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Koyunlarını otlatmaya çıkan gencin cansız bedenine bir meşe ağacının altında ulaşıldı. Eskişehir'de iki gün yağan sağanak yağmur bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Altgeçitlerin suyla dolmasıyla Bursa karayolunda araç kuyrukları oluştu. Bursa'da gece başlayan şiddetli yağmur, kıyı ilçelerinde etkili oldu. Sağanak yağmur, Mudanya ilçesini göle çevirdi. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken, işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar mahsur kaldı. Yalova'da birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Metrekareye 48 kg yağmur düştü. Tekirdağ Kumbağ'da 14 işyeri ve 1 evi su bastı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nden bölgeye çok acil mazgal konulmasını istedi.

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Çanakkale’de yıldırım can aldı
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