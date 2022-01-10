Çanakkale’deki feci kazada 5 kişi yaşamını yitirdi! Yakınları sinir krizi geçirdi





5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, yolu ulaşıma kapattı. Kazada Biga ilçesinde market işlettiği öğrenilen otomobil sürücüsü Birkan Gugul ve araçta bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri önce motor kısmından dumanların çıktığı otomobile yangın tüpü ile müdahale etti. Ardından kaza kırım ekibi, otomobildeki sıkışan 5 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenazeler Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken, karayolunda trafik akışı ise yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.



YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza haberine alan otomobildekilerin yakınları ise kısa sürede bölgeye geldi. Olay yerinde demir yığını haline dönüşen otomobili gören ve araçta bulunan 5 kişinin de yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.