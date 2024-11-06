Çanakkale’deki ölümlü kaza: Sürücü tutuklandı!

Hurma köy yakınlarında plakası henüz tespit edilemeyen bir araç yolda yürüyen Ziya Işık'a çarparak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ziya Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. kazaya neden olan aracın tespit edilmesi için Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.