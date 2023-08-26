Çanakkale’deki yangında her şeyini kaybetti

Muhammed Madak'ın bir çocukluk hayali vardı. Madak'ın babası bir zamanlar Yağcılar Köyü'nde imam olarak görev yapmıştı. Diğer köylüler gibi arazileri, tarlaları ve traktörleri yoktu. Madak, çocukken başkalarının traktörlerine binmeyi, köylülerin sahip olduğu gibi kendilerinin de köyde bir arazisi olmasını çok istiyordu. O arazide içinde hayvanlarının da olduğu onlarla ilgilenip vakit geçireceği bir köy evi için yıllarca çalıştı didindi. Sonunda Yağcılar Köyü'nden bir arazi satın aldı. Önce Hatay'dan Halep Keçisi getirdi daha sonra ise hayalindeki köy evini inşa etmek için kolları sıvadı. Bir yıl önce başladığı inşaat önümüzdeki hafta bitecek ve çocukluk hayalini gerçekleştirmiş olacaktı. Ancak Çanakkale'deki orman yangını Madak'ın evine de sıçradı ve ev kullanılamaz hale geldi. Beş hayvanı da telef olan Madak, her bir ayrıntısıyla özel olarak ilgilendiği el emeği göz nuru çocukluk hayalinin yok olmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Emeğinin zayi olmasına kahrolduğunu söyleyen Madak, "Hayalimden vazgeçmedim, bugüne nasip değilmiş ama hayalimi gerçekleştireceğim" diyor.
ÇOCUKLUK HAYALİ EVİNİ, TRAKTÖRÜNÜ VE 5 KEÇİSİNİ KAYBETTİ
Araziyi aldıktan sonra iki buçuk yıl önce Hatay'dan 10 tane Halep Keçisi getirten Madak zamanla keçilerin sayısını 35'e çıkardı. Her gün Çanakkale Merkez'den keçileriyle ilgilenmek için Yağcılar'a gelen Madak, "Onlara bir ağıl yapmıştım, onlarla ilgilenmek bütün stresimi sıfırlıyordu" dedi. Yangının her şeyi kül ettiğini söyleyen Madak, "Konteynerimiz vardı o yandı. Konteyner'ı dinlenme alanı olarak tasarlamıştık. İçinde koltukları ve sobası vardı. Evin inşa edilme sürecinde oraya vakit geçiriyorduk. Traktörümüz vardı o da yandı. Keçiler için 500 yonca ve arpa balyası vardı. Bunların hepsi kül oldu. Elimizde hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.
İKİ ATEŞ ARASINDA KALDIM HAYVANLARI ARAZİYE SALDIM
Madak, yangın günü yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yangın günü akşam saatlerinde köye gittim, vardığımda komşular keçileri ağıldan çıkarmış, köpekleri kurtarmıştı. Ancak 5 keçimiz öldü. Sonra ben hayvanları aldım ve köyün çıkışına doğru sürdüm. Sonra iki ateş arasında ben kaldım, oradan çıkamayacağımı anlayınca hayvanları araziye saldım, ben kendimi kurtardım. Ertesi gün tekrar köye gittim, köylülerin hayvanları kullanılmayan bir ağıla topladıklarını gördüm. Hayvanları sonra aldım ve güvenli bir bölgeye götürdüm."
İnşa ettiği evin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Madak, "Çünkü bizim hiç arazimiz olmadı. Hep özenirdim. Bu evi yapmak için bir yıl araştırma yaptım. Ev tamamen taştandı. Uzun bir zaman ustalarla görüştüm, onların yöntemlerini öğrendim. Köşe taşlarını Ayvacık'ta kestirdim, Şömine'yi Konya'dan getirtmiştim. Evin ara bölmeleri yığma tuğlaydı. Keyfime, zevkime göre tasarlamıştım. Tamamen orada yaşamayı planlıyordum. Ailemle keyifle vakit geçirmek için her bir ayrıntısıyla özel ilgilendim. Taş olsun, otantik olsun istedim" diye konuştu.
BİR HAFTA SONRA ÇOCUKLUK HAYALİNE KAVUŞACAKTI
Madak, evin bitme aşamasında olduğunu söyleyerek "Kalebodurlar döşenip penler takılacaktı, ev hemen hemen bitmişti. Önümüzdeki hafta bitecekti ve hayalime kavuşacaktım. Geçen sene yaptığımız için yaklaşık 1 buçuk milyona mal olmuştu. Şimdi yapmaya kalksam 4 milyonu bulabilir. Ama şimdi her şeyi sil baştan yapacağız. Ayağımız takıldı diye yürümekten vazgeçmeyeceğim, çocukluk hayalimi gerçekleştireceğim. Ev yanarken yaklaştıkça ağladım. Her şeyinde emeğim vardı. Orayı satın aldığımda orası tarla gibi de değildi, çok bakımsız bir yerdi. Her bir köşesiyle özel ilgilendim, bunun parasal bir karşılığı yok" dedi.