Çanakkale’deki yangında her şeyini kaybetti

Muhammed Madak'ın bir çocukluk hayali vardı. Madak'ın babası bir zamanlar Yağcılar Köyü'nde imam olarak görev yapmıştı. Diğer köylüler gibi arazileri, tarlaları ve traktörleri yoktu. Madak, çocukken başkalarının traktörlerine binmeyi, köylülerin sahip olduğu gibi kendilerinin de köyde bir arazisi olmasını çok istiyordu. O arazide içinde hayvanlarının da olduğu onlarla ilgilenip vakit geçireceği bir köy evi için yıllarca çalıştı didindi. Sonunda Yağcılar Köyü'nden bir arazi satın aldı. Önce Hatay'dan Halep Keçisi getirdi daha sonra ise hayalindeki köy evini inşa etmek için kolları sıvadı. Bir yıl önce başladığı inşaat önümüzdeki hafta bitecek ve çocukluk hayalini gerçekleştirmiş olacaktı. Ancak Çanakkale'deki orman yangını Madak'ın evine de sıçradı ve ev kullanılamaz hale geldi. Beş hayvanı da telef olan Madak, her bir ayrıntısıyla özel olarak ilgilendiği el emeği göz nuru çocukluk hayalinin yok olmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Emeğinin zayi olmasına kahrolduğunu söyleyen Madak, "Hayalimden vazgeçmedim, bugüne nasip değilmiş ama hayalimi gerçekleştireceğim" diyor.