Çanakkale’deki yangında her şeyini kaybetti

BİR HAFTA SONRA ÇOCUKLUK HAYALİNE KAVUŞACAKTI

Madak, evin bitme aşamasında olduğunu söyleyerek "Kalebodurlar döşenip penler takılacaktı, ev hemen hemen bitmişti. Önümüzdeki hafta bitecekti ve hayalime kavuşacaktım. Geçen sene yaptığımız için yaklaşık 1 buçuk milyona mal olmuştu. Şimdi yapmaya kalksam 4 milyonu bulabilir. Ama şimdi her şeyi sil baştan yapacağız. Ayağımız takıldı diye yürümekten vazgeçmeyeceğim, çocukluk hayalimi gerçekleştireceğim. Ev yanarken yaklaştıkça ağladım. Her şeyinde emeğim vardı. Orayı satın aldığımda orası tarla gibi de değildi, çok bakımsız bir yerdi. Her bir köşesiyle özel ilgilendim, bunun parasal bir karşılığı yok" dedi.