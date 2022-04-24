Çanakkale’den dünyaya barış mesajı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılında atalarını anmak üzere Çanakkale'ye gelen Anzak askerlerinin torunları, Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da yapılacak törenler öncesinde şehitlikleri anıt ve mezarları ziyaret etti. Tarihin en kanlı savaşlarına sahne olan yarımadaya Avustralya'dan gelen 12 kişilik grup, çatışmaların yaşandığı bölgeleri gezdi.Atatürk'ün Anzak torunlarına hitaben 1934'te söylediği sözlerin yer aldığı kitabeyi inceleyen ziyaretçiler, savaşın en yoğun yaşandığı yerlerden Kanlısırt bölgesindeki Lone Pine Anıtı, 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı'nı da gördü. Anzak askerlerinin Şarapnel Vadisi'nde bulunan temsili mezarlarını da ziyaret eden Avustralyalılar, dedelerinin mezarının bulunduğu topraklarda duygusal anlar yaşadı.Avustralya'nın Queensland eyaletinden gelen Michael O'Grady büyükdedesinin bu topraklarda savaştığını belirterek "Dedem omzundan 2 kurşun yarası alıyor. Buradan sonra tedavi için başka bir yere götürülüyor. Buraya geldiğim için çok duygusal hissediyorum. Çünkü burada çok sayıda genç Avustralyalı ve Türk insan hayatını kaybetti.Dünyadaki tüm insanlar barış içinde birleşmeli. Mesela buradaki savaştan sonra bu ilişkiler olmasaydı belki bugün hiçbir Avustralyalının, Türklere karşı bir sempatisi olmayacaktı. Oysa bir asır sonra Türkler ve Avustralyalılar kardeş. Bu çok önemli. Burada artık barış var ve bu hep sürecek" dedi. Çanakkale'de büyük amcasını kaybeden Craig Roach da savaşın üzerinden 107 yıl geçtiğini ve iki ülke arasında bir barış inşa edildiğini vurguladı.