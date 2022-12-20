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Giriş Tarihi: 21.12.2022

Canavar kaldırıma çıktı

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Canavar kaldırıma çıktı
Malatya'da, önceki gece 02.00 sıralarında, kullandığı hafif ticari araçla Ankara karayolu üzerinde seyreden N.Ç., Taner Kız Öğrenci Yurdu önünde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ (18) ve Hivan Taşkıner'e (17) çarpan araç, ardından kız yurdunun bahçe duvarına çarparak durabildi. Bahçe duvarının bir kısmının da yıkıldığı kazada, Karadağ ve Taşkıner hayatını kaybetti. Ağır yaralanan bir sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Malatya Adil Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonet çarpan Tayfur Deniz, Milas ilçesinde ise yine yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan Mustafa Bilge (86), Ankara'nın Mamak ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Erdal İ., Denizli'nin Kale ilçesinde ise devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü Soner Vural (28) öldü.

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Canavar kaldırıma çıktı
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