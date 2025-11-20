Haberler Yaşam Haberleri Cani anne 18 yıl sonra yakalandı
Giriş Tarihi: 20.11.2025

Cani anne 18 yıl sonra yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Cani anne 18 yıl sonra yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi'nde 27 Mayıs 2007'de çöpte yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu. Olay faili meçhul olarak kaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 ay önce dosyayı yeniden açtı. 8 ay süren soruşturmada, 18 yıl önce bebeğin çöp konteynerinin içinde bulunduğu kutudaki parmak izi ile E.N.Ö.'nün parmak izi eşleşti. Soruşturma kapsamında, bebeğin annesinin E.N.Ö. olduğu tespit edildi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanan E.N.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cani anne 18 yıl sonra yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz