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Giriş Tarihi: 24.8.2022 08:45 Son Güncelleme: 24.8.2022 09:01

Cani baba 3 çocuğunu ve karısını tüfekle vurarak öldürdü

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen olayda Hasan Karaaslan (40) bu gece saat 01.30 sıralarında 3 çocuğunu ve karısını kendisine ait pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra tüfeğiyle birlikte polise teslim oldu.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Cani baba 3 çocuğunu ve karısını tüfekle vurarak öldürdü

Şırnak'ın İdil ilçesi Yeni mahallesinde ikamet eden Hasan Karaaslan (40) bu gece saat 01.30 sıralarında 3 çocuğunu ve karısını kendisine ait pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Daha sonra silahıyla birlikte polise teslim olan Karaaslan burada güvenlik güçlerine eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi. Karaaslan ailesinin evine giden sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri adeta katliamın yaşandığı evde anne ve çocuklarının cansız bedenlerini gördü.

Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamını yitiren anne Leyla Karaaslan (37), çocuklar Derya (17), Melek (16), Şerife (13) savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şırnak il merkezine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Cani baba 3 çocuğunu ve karısını tüfekle vurarak öldürdü
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