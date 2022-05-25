Cani babanın kızından mahkemede şok sözler





"ANNENİZİ ÖLDÜRSEM SİZİ YURDA GÖNDERSEM"



Müşteki R.K de babasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu ve o kişiden çocuğu olduğunu annesinin de neden böyle bir şey yaptığını sorması üzerine sürekli evde tartışma yaşandığını söyledi. R.K. "Babam bize sürekli annenizi öldürsem sizi yurda göndersem diyordu." ifadelerini kullandı. Olay günü annesinin kendi odalarında oturduğunu belirterek "babam annemi zorla çekiştirerek odaya götürdü. Bağırışma sesleri üzerine koşarak odadan çıktı. Babamın elleri kanlıydı. Şikayetçiyim." dedi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTENDİ



Avukatların beyanının ardından, duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın başka bir kadından ilişkisi olduğunu bu yüzden eşi Reyhan Korkmaz'la tartıştıklarını, sanığın olay günü eve gelerek maktülü odaya götürüp çok sayıda bıçak darbesiyle ölümüne neden olduğunu beyan etti. Sanığın 'Eşi kasten öldürmek' suçundan 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile cezalandırılması talep eden savcı, Kormaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.