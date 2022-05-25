Cani babanın kızından mahkemede şok sözler

Olay 6 Mart'ta Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, Zeynelabidin Korkmaz(40) ile Reyhan Korkmaz (34) arasında tartışma çıktı. Evden gelen sesler nedeniyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Reyhan Korkmaz'ı bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından evden kaçan ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zeynel Korkmaz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra müşteki beyanlarının alınacağını söyledi. Müşteki H.N.K, babasıyla annesinin sürekli kavgalarına şahit olduğunu olay günü de sanığın annesiyle tartıştıktan sonra kısa süreliğine dışarı çıkıp tekrar eve döndüğünü beyan etti.
"BABAMIN ELİNDEN KAN DAMLIYORDU"
H.N.K, "Ben ablamala salondaydım. Babam eve döndükten sonra tekrar annemle kavga ediyordu. Babam annemi zorla çekerek odaya götürdü. Annem odaya geçerken elinde bıçak yoktu. Bir süre sonra annem 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Sonra babam odadan çıktı elinden kan damlıyordu." İfadelerini kullandı. Söz alan sanık Zeynel Korkmaz da kızının beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini teyzeleri tarafından yönlendirildiğini iddia etti.
"ANNENİZİ ÖLDÜRSEM SİZİ YURDA GÖNDERSEM"
Müşteki R.K de babasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu ve o kişiden çocuğu olduğunu annesinin de neden böyle bir şey yaptığını sorması üzerine sürekli evde tartışma yaşandığını söyledi. R.K. "Babam bize sürekli annenizi öldürsem sizi yurda göndersem diyordu." ifadelerini kullandı. Olay günü annesinin kendi odalarında oturduğunu belirterek "babam annemi zorla çekiştirerek odaya götürdü. Bağırışma sesleri üzerine koşarak odadan çıktı. Babamın elleri kanlıydı. Şikayetçiyim." dedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTENDİ
Avukatların beyanının ardından, duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın başka bir kadından ilişkisi olduğunu bu yüzden eşi Reyhan Korkmaz'la tartıştıklarını, sanığın olay günü eve gelerek maktülü odaya götürüp çok sayıda bıçak darbesiyle ölümüne neden olduğunu beyan etti. Sanığın 'Eşi kasten öldürmek' suçundan 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile cezalandırılması talep eden savcı, Kormaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.