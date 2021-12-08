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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Cani babaya 20 yıl hapis

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Cani babaya 20 yıl hapis
GAZİANTEP'TE, 3 aylık çocuğunu öldüresiye döven ve tutuklanan Yunus Göç hakkında, "Nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, annenin ifadesine göre işkence olayının öncesinde de yaşandığına dikkat çekilerek, olay tarihinde henüz 2 aylık dahi olmayan mağdurun, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olduğu, henüz bebek olduğu için beyin gelişiminin tamamlanmadığı, kafatası kemiklerinin tümüyle birleşmediği, kemikler arasında boşlukların olduğu ve bir bebeğin beyin gelişiminin hayati öneme sahip olduğu" belirtildi.

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Cani babaya 20 yıl hapis
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