Cani damat dehşet saçtı

Mersin'de yaşayan Veysel Gökten, kendisini terk eden ve boşanmak isteyen eşi ve kayınbiraderini av tüfeği ile vurarak öldürdü. Ayşe Gökten, eşi Veysel Gökten'den boşanmaya karar verdi ve ağabeyi Resul Gedik'in evine gitti. Boşanmak istemeyen Veysel Gökten'ın barışma çabaları ise sonuçsuz kaldı. Önceki akşam kayınbiraderinin evine giden Veysel Gökten, av tüfeğiyle eşi ve kayınbiraderine ateş etti. Eve gelen sağlık ekipleri Gökten ve Gedik'in öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan katil zanlısı Veysel Gökten çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.