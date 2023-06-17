Muğla’da cani damat dehşet saçtı! Kayınvalidesinin boğazını kesti

Muğla'nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi'nde yaşayan Ali Murat Tutlu, henüz bilinmeyen bir nedenle kayınvalidesi Sevgi Ağı ile tartışmaya başladı. Tartışmada A.M.T. eline aldığı bıçakla, kayınvalidesinin boğazını kesti. Cani damat, kanlar içinde yere yığılan kayınvalidesine 8 bıçak darbesi vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sevgi Ağı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Ali Murat Tutlu ve eşi Ö.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.