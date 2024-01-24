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Giriş Tarihi: 24.1.2024 15:04 Son Güncelleme: 24.1.2024 16:18

Cani eski sevgili çıktı! Eski sevgilisini ağır yaraladı, kızını öldürdü ve kaçtı

İzmir’de kapının camını kırarak giren yabancı uyruklu Levend M. (30) isimli şüpheli, 34 yaşındaki Suzan Ediz ile 12 yaşındaki kızı Behiye Ediz’i bıçakladı. Küçük Behiye yaşamını yitirirken, annesi Suzan Ediz yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Levend M.’nin arkadaşının eşi Suzan Ediz ile eski sevgili olduğu ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Cani eski sevgili çıktı! Eski sevgilisini ağır yaraladı, kızını öldürdü ve kaçtı

Olay, saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Demir kapının camını kırarak içeri giren yabancı uyruklu Levend M. (30), Suzan Ediz'i (34) bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören kadının 12 yaşındaki küçük kızı Behiye Ediz ise yardım çığlığı attı. Bu esnada kıza Levend M. elindeki bıçakla talihsiz kızı da bıçakladı.

BEHİYE ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Behiye Ediz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan anne Suzan Ediz, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ESKİ SEVGİLİSİYMİŞ

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Levend M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Levend M.'nin arkadaşının eşi Suzan Ediz ile eski sevgili olduğu ortaya çıktı.

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Cani eski sevgili çıktı! Eski sevgilisini ağır yaraladı, kızını öldürdü ve kaçtı
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