İstanbul Beyoğlu'nda madde bağımlısı olduğu belirtilen Ercan Yıldız (22) aynı evde yaşadığı annesi Aysel Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdü. Annesinin cesediyle evde iki gün kalan cani evlat, eve baskın yapan polisler tarafından gözaltına alındı. Olay, 11 Eylül Çarşamba günü Fetihtepe Mahallesi Okçular Yolu Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. Aysel Yıldız 2 gün işe gitmeyince yakınları ve komşuları eve geldi. Kapıyı açan Ercan Yıldız, annesinin içeride olduğunu söyledi. Ancak anneden ses çıkmayınca olay yerine polis ekibi çağrıldı. Eve giren ekipler, annenin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemede Aysel Yıldız'ın bıçaklanarak öldürüldüğü ve yüzünde yastık bulunduğu tespit edildi. Mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan Ercan Yıldız gözaltına alınırken, talihsiz annenin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Mahalle sakinleri, Ercan Yıldız'ın madde bağımlısı olduğunu ve zaman zaman mahallede bağırarak çocukları korkuttuğunu söyledi. Komşuların şüpheleri üzerine polis ekipleri çağrılması sonrasında olayın ortaya çıktığı belirtildi.