Cani evlat, annesini bıçakladıCani

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yaşayan Hatice Ç. ile 21 yaşındaki oğlu O.G. arasında, önceki akşam Medrese Mahallesi'ndeki evlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, O.G. annesini defalarca bıçakladı. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Hatice Ç., ambulansla İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan O.G. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, evlat kurbanı olan Hatice Ç. ise dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.