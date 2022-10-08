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Giriş Tarihi: 8.10.2022 15:21 Son Güncelleme: 8.10.2022 15:37

Cani kadın itiraf etti! 2 aylık Mustafa bebeği, annesi öldürmüş

Kan donduran olay Gaziantep'te yaşandı. 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde annesi ise yaralı halde bulundu. Bugün 2 aylık Mustafa bebeğin annesi Nazlı Şekeroğlu'nun öldürdüğü ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve olay anını hatırlamadığını söyleyen Şekeroğlu, adliyeye sevk edildi.

DHA
Cani kadın itiraf etti! 2 aylık Mustafa bebeği, annesi öldürmüş

Olay, dün öğle saatlerinde, Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Nazlı Şekeroğlu'ndan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, Şekeroğlu'na ulaşmayınca çağırdıkları çilingire kapıyı açtırıp, eve girdi.

Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Nazlı Şekeroğlu ise bebeğinin yanında bıçakla kollarından yaralanmış olarak baygın bulundu. İlk müdahale sonrası Şekeroğlu, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ÇOCUĞUMU BAŞKASININ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Nazlı Şekeroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda bebeğini öldürdüğünü itiraf eden Şekeroğlu'nun, çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı belirlendi.

Şekeroğlu, olay anını hatırlamadığını belirterek, çocuğunu bir başkasının öldüreceğini düşündüğünü söyledi.

Şekeroğlu, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te korkunç olay! 2 aylık bebeği bıçaklayarak öldürdüler

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Cani kadın itiraf etti! 2 aylık Mustafa bebeği, annesi öldürmüş
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