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Giriş Tarihi: 26.2.2023 19:10

Cani kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Esenyurt’ta bir kadın kıskançlık sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kadın gözaltına alındı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Cani kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki N.Y. adlı bir kadın eşi Y.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince kadın, eşini göğsünden bıçakladı. Tartışmada seslerin yükselmesi nedeniyle komşular, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını yakalayarak gözaltına aldı. 42 yaşındaki 3 çocuk babası Y.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Y.Y. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan gözaltına alınan 38 yaşındaki N.Y. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Cani kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
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