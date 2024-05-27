Canı kayınpedere müebbet hapis talebi

Ankara'da geçen yıl oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu gelini Derya Demir'i silahla öldüren Satılmış Demir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Altındağ ilçesinde emlakçılık yapan Yusuf Demir (46) geçen yıl aralık ayında intihar etti. Bu olaydan bir hafta sonra 28 Aralık 2023'te ise Demir'in eşi 3 çocuk annesi Derya Demir (42), kayınpederi Satılmış Demir (66) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Tutuklanan katil kayınpeder hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması tamamlandı, Savcılık, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar, 'Kadına karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İddianamede, Satılmış Demir'in gelinine "Derya hanım sen benim oğlumun sebebisin" diyerek 6-7 kez ateş ettiği, ateş ettikten sonra ise, "Oğlumun başını yedin" dediği kaydedildi. Derya Demir'in oğlu O.A.D. ise dedesine annesinin babasını aldattığını söylediğini, dedesinin bu yüzden babasının ölümünden sorumlu tutarak annesini öldürmüş olabileceğini öne sürdü. İddianamede, Satılmış Demir'in 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, "Ben bir cinayet işledim karakola bağlayın beni teslim olmak istiyorum. Gelinimi vurdum, inşallah ölmüştür" dediği de kaydedildi.