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Giriş Tarihi: 1.9.2022 15:23 Son Güncelleme: 1.9.2022 16:05

Cani koca, 2 aylık eşini boğazını keserek öldürdü!

Aydın’da yaşayan Mustafa Aydoğdu (32), 2 ay önce evlendiği eşi Necla Aydoğdu’yu (33) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı koca gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Cani koca, 2 aylık eşini boğazını keserek öldürdü!

Aydın'da önceki gün akşam saat 21:30 sıralarında Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk Mevkisinde 2 ay önce evlendikleri öğrenilen Necla ve Mustafa Aydoğdu çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mustafa Aydoğdu, tartışma sırasında bıçakla eşine saldırdı. Necla Aydoğdu, boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çiftçilik yaptığı öğrenilen eşi ise başında bekledi. Gürültü ve yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese geldi. Jandarma Mustafa Aydoğdu'yu etkisiz hale getirirken, sağlık ekibi de yaralı kadına müdahale etti. Sağlık görevlilerin çabalarına rağmen Necla Aydoğdu kurtarılamadı. 2 aylık eşi tarafından öldürülen Necla Aydoğdu'nun cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı Mustafa Aydoğdu, jandarmanın evde yaptığı incelemenin ardından suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Haberi alınca olay yerine gelen kadının yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Soruşturma sürdürülüyor.

GERİYE DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Yaşanan cinayetin ardından geriye Aydoğdu çiftinin düğünlerinde çekilmiş mutlu görüntüleri kaldı. 26 Haziran'da dünyaevine giren çiftin birlikte oynadığı görüntüler yürekleri dağladı. Görüntülerde genç çift evlerinin önünde birlikte halk oyunu oynayıp düğün salonuna el ele girdikleri görülürken, çiftten geriye hatıraları kaldı.

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Cani koca, 2 aylık eşini boğazını keserek öldürdü!
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