Cani koca 2 yıllık eşinin boğazını kesti: Kan donduran ihanet iddiası!

Kan donduran olay Fatih Yedikule'de meydana geldi. İddialara göre, Cezayir uyruklu Zahra Nojioua (29), 2022 yılında geldiği Türkiye'de, Doğukan Uğur ile tanışarak evlendi. Evlilik sürecinde, ikili arasında sorunlar çıktı.

Son olarak dün, Doğukan Uğur ile eşi Zahra Nojioua, kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Doğukan Uğur eline aldığı bıçakla, eşinin boğazını kesti. Zahra Nojioua, kanlar içersinde yere yığılırken, Doğukan Uğur ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis, şüpheli Doğukan Uğur'u yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken şüphelinin aynı gün eşiyle tanışmalarına vesile olan adamı da evinde bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi. Polis eşini öldürüp bir kişiyi yaralayan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.