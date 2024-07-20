Cani koca 3 çocuk annesi karısını boğarak öldürdü

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 934 Sokak içerisinde ikamet eden 3 çocuk annesi 41 yaşındaki Esma Biçer, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eşi Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü.

Kemal Biçer, isimli şahıs öldürdüğü eşi Esma Biçer'in cesedini torbaya koyarak bahçeye attı. Bir süre sonra mahallede koku yayılmasından rahatsız olan mahalle sakinleri durumu fark ederek polise bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemede poşet içindeki cesedin Esma Biçer'e ait olduğu tespit edildi. Esma Biçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Eşini öldüren Kemal Biçer, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.