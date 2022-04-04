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Giriş Tarihi: 4.4.2022 20:47 Son Güncelleme: 4.4.2022 21:03

Cani koca, çocuğunun gözü önünde eski eşini bıçakladı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Cani koca, çocuğunun gözü önünde eski eşini bıçakladı

Batman'da bir süre önce boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıcaklayan cani koca polis tarafından yakalandı. Vücudunun çeşitli bölgelerine 3 bıçak darbesi alan talihsiz anne ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Batman merkeze bağlı Meydan Mahallesi Şemsiyeli Sokak'ta Devran Ergün (27), bir süre önce boşandığı eşi Sevda Ergün (24) ile oğluyla yürüdüğü esnada karşılaştı. boşandığı eşiyle tartışmaya başlayan cani koca, bir anda belinden çıkattığı bıçakla Sevda Ergün'e saldırdı. Oğlunun gözü önde eski eşini 3 bıçak darbesiyle yaralayan cani koca olay yerinden hızla uzaklaşırkan çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde Sevda Ergün'ün il müdahalesi yapıldıktan sonra tadavi için Batman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Sevda Ergün'ün olayın şokunu henüz üzerinden atmazken cani koca ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devran Ergün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cani koca, çocuğunun gözü önünde eski eşini bıçakladı
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