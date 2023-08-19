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Giriş Tarihi: 19.8.2023 11:26 Son Güncelleme: 19.8.2023 12:12

Cani koca dehşet saçtı: Oğlunu ve karısını öldürdü!

Adana’da Cem Suna, sabaha karşı tartıştığı eşi Deniz ile oğlu Alperen Suna’yı bıçakladı. Kanlar içinde kalan anne oğul kurtarılamadı. Cani koca gözaltına alındı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cani koca dehşet saçtı: Oğlunu ve karısını öldürdü!

Korkunç cinayet, Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi.

10 katlı bir apartmanın 9'uncu katında Cem Suna ile eşi Deniz ve oğlu Alperen arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cem Suna, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ve oğlunu bıçakladı. Suna, ardından da bıçakla kendine zarar verdi.

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis, 3 kişilik aileyi yerde kanlar içinde yatarken bulunca sağlık ekibi çağırdı.

Sağlık ekibi, Deniz Suna ile oğlunun öldüğünü belirledi. Yaralı Cem Suna hastaneye kaldırılırken, eşi ve oğlunun cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Cani koca dehşet saçtı: Oğlunu ve karısını öldürdü!
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