Cani koca eşini komalık etti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde, 21 Ocak'ta akşam saatlerinde Yunus Korkut (34), eşi Ummuhan Korkut (26) arasında yemek yapmama ve aldatma iddiaları yüzünden tartıştı. Daha sonra Yunus Korkut, eşi Ummuhan Korkut'un kendi evlerinin arkasındaki koyunlara bakmaya gittiğini ve geciktiğini, kontrol için gittiğinde ise ağzından köpükler geldiğini belirterek 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Olay yerinde bilinci kapalı olan Ummuhan Korkut, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve hayati tehlikesi bulunan ve yoğun bakıma alınan Korkut'un eşi Yunus Korkut ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Korkut, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Korkut, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.