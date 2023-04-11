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Giriş Tarihi: 11.4.2023 17:00 Son Güncelleme: 11.4.2023 17:40

Cani koca eşini öldürüp sabaha kadar eğlendi

İzmir’de yaşayan 31 yaşındaki cani koca İ.K. tartıştığı eşi 19 yaşındaki Zehra Kalmaz’ı bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye giden İ.K. sabah polise giderek teslim oldu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Cani koca eşini öldürüp sabaha kadar eğlendi

İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı 846 sokakta bulunan bir iş hanının 3'üncü katındaki iş yerinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 31 yaşındaki İ.K. ayrılma aşamasındaki 19 yaşındaki eşi Zehra Kalmaz ile konuşmak için amcasının iş yerine çağırdı.

Adrese giden Zehra Kalmaz ile İ.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, öfkesine hakim olamayan İ.K., yanındaki bıçakla Zehra Kalmaz'ı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi sabaha kadar eğlenen İ.K. sabah saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Karısını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ifadesinde cinayetin ardından eğlenmeye gittiğini söyledi. İ.K.'nin gözaltına alınmasından sonra olay yerine giden polis ekipleri, Zehra Kalmaz'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, 3 yerinden bıçaklandığı öğrenilen Kalmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalmaz'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Cani koca eşini öldürüp sabaha kadar eğlendi
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