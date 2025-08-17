Eşinin işyerini çocuklara kurşunlattı

İstanbul Kağıthane'de 15 Temmuz günü kasklı şüpheli bir kuyumcunun önüne geldi. Burada tabancayla iş yerine ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı. Ertesi gün, kuyumcunun önüne yaya olarak gelen 1 kişi, o sırada motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ve B.K. isimli kadına ateş açtı. Saldırıda B.K. yaralanırken iş yeri sahibi yara almadan kurtuldu. Saldırılarla ilgili operasyon düzenleyen polis, M.K.(14) ve A.D.'yi (14) yakaladı. Evde yapılan aramalarda ise bin 195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişek ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu bilgisine ulaşıldı. Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkânının, geçtiğimiz aylarda 3 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği yurt dışındaki eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadesinde, Özkan G.'nin kendilerine, 'Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım' dediği öğrenildi.