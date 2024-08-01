Cani koca, karısını işkenceyle katletti

Denizli'de geçtiğimiz gün 3 çocuk annesi Müge Elbeli (34) evinde ölü bulundu. Elbeli'nin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kocası Mehmet Ali Elbeli'nin (37) yaptığı ihbarın ardından Hanımlar Sokak'taki müstakil eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Müge Elbeli'yi evin salonunda ölü olarak buldu. Koca ise ihbarın ardından arkadaşı S.S.'nin evine kaçtı. Katil koca, bir süre sonra ölüme terk ettiği karısının durumunu merak etti. Koca, arkadaşları A.K., S.S. ve F.Y. ile birlikte F.Y.'ye ait otomobille eve yaklaştıkları sırada, evin önündeki kalabalığı görüp panikleyerek kaçmaya başladı. Kocayı biraz ileride bırakan 3 arkadaşı, araçla yollarına devam etti. 3 arkadaş jandarma ekiplerince yakalandı.Cezaevinden çıktıktan bir gün sonra düşüp yaralandığı için sağ kolu alçıda olan koca Mehmet Ali Elbeli ise evine yakın bir noktada dolaşırken gözaltına alındı. Ali Elbeli, cinayeti kendisini aldattığı şüphesiyle işlediğini itiraf etti. Üç çocuk annesi kadının iple bağlandıktan sonra kablo ile dövülerek işkenceye maruz kaldığı belirlendi.