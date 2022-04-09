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Giriş Tarihi: 9.4.2022 13:45 Son Güncelleme: 9.4.2022 13:48

Cani koca tarafından 11 bıçak darbesiyle yaralanan anne konuştu: En ağır şekilde cezalandırılsın

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Cani koca tarafından 11 bıçak darbesiyle yaralanan anne konuştu: En ağır şekilde cezalandırılsın

Batman’da uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde 11 bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve ölümden dönen 24 yaşındaki Sevda Ergün, yaşadığı dehşet anları anlattı. İki ağır ameliyat geçirerek yaşama tutunan Ergün, cani kocanın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Batman merkeze bağlı Meydan Mahallesi Şemsiyeli Sokak'ta Devran Ergün (27), bir süre önce boşanma kararı alan eşi Sevda Ergün ile tartıştıktan sonra 11 yerinden bıçaklanarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan talihsiz kadın biri 5 saat süren açık kalp ameliyatı olmak üzere iki ağır ameliyat geçirerek yaşama tutundu. Cani koca ise polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşadığı dehşet anlarını SABAH'a anlatan anne Ergün, evliliğinin ikinci senesinde kocasından hem psikolojik hem de fiziksel boyutta şiddet gördüğünü ve 7- 8 ay önce de şiddettin boyutu gittikçe de artmaya başladığını öne sürdü.

Eşinin çocuğunun gözlerinin önünde de kendisini dövmeye başladığını söyleyen anne Ergün, 2,5 yıllık evliliğim içerisinde defalarca şiddete maruz kaldığını, 3 aylık hamileyken bile dayak yediğini ifade etti. et bıçağı ile kocasının kendisine saldırmasının ardından evi terk ederek ailesinin yanına yerleştiğini ve bundan dolayı da eşine uzaklaştırma kararı aldırttığını söyleyen anne Ergün, boşanma kararının ardından sürekli tehdit edildiğini aktardı.

"5-6 BIÇAK DARBESİ ÖLÜMCÜLDÜ"

Olayın kocasıyla son görüş gününde gerçekleştiğini aktaran anne Ergün, "Sabah her zamanki rutinde çocuğu teslim ettim. Akşamüstü geri getireceğini söyleyerek aradı beni. Israrla beni sürekli tenhaya çekmenin peşindeydi. Ben çok yanaşmadım. Çocuğu kapıya getirmesini özellikle ısrar ettim. Geldi, çocuk yoktu yanında. Yanında çocuğu göremeyince panik oldum. Nerde olduğunu sordum. 'Halası getirecek' dedi. Ben apartmanın girişine çekmeye çalıştı konuşalım gibisinden. Çok yanaşmadım ne konuşacaksak burada konuşalım dedim. 'Konuşup anlaşalım, süreç bu şekilde ilerlemesin istiyorum' tarzında bir şey ifade etti. Ben çok konuşulacak bir şeyin olmadığını söyledim. Aklım oğlumdaydı. Oğlum yoktu ortada çünkü kimsede getirmiyordu. O anki boşluğumdan faydalanıp arka cebinden bıçak çekip kalbime sapladı. Çok ani gerçekleşen bir olaydı. Anlayana dek zaten göğsüme çoktan 5 - 6 darbe yemiştim. 11 defa bıçaklandım. Bunların 5 - 6 tanesi ölümcül derecede kalbime isabet alarak atılmış durumda" şeklinde konuştu.

2 AĞIR AMELİYAT GEÇİRDİ

Kocasından şikayetçi olduğunu ve hem kendisi ve hem de oğlunun hakkı için adalet istediğini dile getiren anne Ergün, "Şikayetçiyim, adaletin sağlanmasını istiyorum. Hakkımın, evladımın hakkının göz ardı edilmemesini, hukuksal anlamda gerek Batman, gerekse ülke çapındaki yetkili birimlerin hepsinin desteğini bekliyorum. Ben adaletin sağlanmasını istiyorum. Adaletin sağlanması için illaki bu seviyeye gelmem mi gerekiyordu. Beni öldürmeyi planlamış şekilde yanıma geldi. Bunu koruma kararı varken yaptı. Bu olayın bir gün benim de başıma gelebileceğini asla düşünmezdim. Bugün benim, yarın bir başkası. Ben ilk değilim sonda olmayacağım buna eminim. 5 saat süren açık kalp ameliyatı geçirdim. Ayrıca 2,5 saat süren bir ameliyat daha gerçekleşti kolum için. Elim işlevini yitirmiş durumda. Daha yeni ameliyat oldum. Süreç nasıl ilerler bilmiyoruz. Vücudumda ciddi anlamda hasar var" ifadelerinde bulundu.

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Cani koca tarafından 11 bıçak darbesiyle yaralanan anne konuştu: En ağır şekilde cezalandırılsın
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