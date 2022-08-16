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Giriş Tarihi: 16.8.2022 13:28 Son Güncelleme: 16.8.2022 13:36

Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Iğdır'da Sinan.Ç. (22), evde tartıştığı eşi Cansever.Ç. (19) tarafından 15 yerinden bıçaklanarak, ağır yaralandı.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Iğdır Özgür Mahallesi Aktaş Caddesinde gece saatlerinde meydana gelen, iddiaya göre madde bağımlısı Sinan.Ç. ile eşi Cansever.Ç. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Sinan.Ç,mutfaktan aldığı bıçakla eşini 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Cansever.Ç. kanlar içerisinde kalırken, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aldığı 15 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sinan.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Cansever.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçakladı
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