Cani kocadan pişkin savunma

Konya'da 13 gün önce, bir yıl önce boşandığı eşi Bahriye Kalaycı'yı (24), "Çocuk hasta" diyerek evinden alıp götürdüğü arazide bıçaklayarak öldüren ve ardından da kendine zarar veren Fatih Uluşan (27), tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesinin alınmasının ardından, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.SABAH, tedavisi tutuklu olarak devam edecek olan katil zanlısının ifadesine ulaştı: "Bana boşanma davası açmıştı ancak daha sonra barışınca geri çekti. Sonra şiddetli geçimsizliğimiz devam edince bu kez ben boşanma davası açtım ve 2023'te boşandık. Tekrar barışmaya karar vermiştik. Olay günü Konya'ya gidip ev kiralayacaktık. Akşam geç geleceğimizi düşünerek tarlamın otomatik sulama sistemini kapatmak istedim. Yolda, ayrıyken biriyle birlikte olduğunu, hamile kalıp düşük yaptığını söyleyince tartışmaya başladık. Hem araçtaki hem de üzerimde bulunan bıçakla bıçaklamaya başladım. Kendime de zarar vermişim" dedi.