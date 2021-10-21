Cani kocaya ağır müebbet istemi

Olay 6 Mart'ta Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, Zeynelabidin Korkmaz(40) ile Reyhan Korkmaz (34) arasında tartışma çıktı. Evden gelen sesler nedeniyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Reyhan Korkmaz'ı bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından evden kaçan ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeynel Korkmaz hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianeme düzenlendi. İddianamede, Korkmaz'ın başka bir kadınla dini nikahlı olduğu ve o kadından olan çocuğunu da soy birliği sağlanması için Reyhan Korkmaz adına kaydettirdiği bilgilerine yer verildi. İddianamede, olay günü eve gelen Zeynel Korkmaz ile Reyhan Korkmaz'ın, dini nikahlı eşi nedeniyle kavga ettikleri, Reyhan Korkmaz'ın kocasına 'Yine o kadının yanından mı geliyorsun?' dediği ve bu söze sinirlenen Zeynel Korkmaz'ın eşini boğazından bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. İddianame, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından, sanık Zeynel Korkmaz 27 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.