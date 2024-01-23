Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet! İndirim ümidiyle takım elbise ile gelmişti

Duruşmada iddia makamının tutuklu sanık hakkında mütalaası tekrar edilirken, tutuklu sanık Özgür Çet, mütalaaya karşı savunmasında, eşi ile tartışmalarının giyim tarzı ve birlikte olduğu arkadaşlarından kaynaklandığını belirterek, "Olay günü, yaşanan tartışmada kullanılan bu çocukların senden olduğuna emin misin? dedi. Günahın bir tanesini sen temizledin diye söyledi. Ben kendisine ayrılmak istiyorsan ayrılalım dedim. Ancak o kendisinin ayrılmak istemediğini kendi ailesine bile söylemişti" dedi.

Öldürülen Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar ise, "Neden benim kızımı öldürmüş. Çocuklarını düşündüğü için mi öldürmüş? Söylediklerinin hepsi yalandır ve iftiradır. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.