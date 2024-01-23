Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet! İndirim ümidiyle takım elbise ile gelmişti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı Sevim Çet'i bıçaklayarak öldürüp, cesedini ormanlık alana bırakan Özgür Çet'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmada karar çıktı.
Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Çet takım elbise ile hakim karşısına çıkarken, duruşmaya acılı anne Emine Kaçar ile acılı baba Mehmet Kaçar, Avukatlar Hayal Özenç ve Ayşegül Cesur ile tutuklu sanık avukatı Osman Alper Olgun hazır bulundu.
Duruşmada iddia makamının tutuklu sanık hakkında mütalaası tekrar edilirken, tutuklu sanık Özgür Çet, mütalaaya karşı savunmasında, eşi ile tartışmalarının giyim tarzı ve birlikte olduğu arkadaşlarından kaynaklandığını belirterek, "Olay günü, yaşanan tartışmada kullanılan bu çocukların senden olduğuna emin misin? dedi. Günahın bir tanesini sen temizledin diye söyledi. Ben kendisine ayrılmak istiyorsan ayrılalım dedim. Ancak o kendisinin ayrılmak istemediğini kendi ailesine bile söylemişti" dedi.
Öldürülen Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar ise, "Neden benim kızımı öldürmüş. Çocuklarını düşündüğü için mi öldürmüş? Söylediklerinin hepsi yalandır ve iftiradır. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Mahkemeye katılan Mehmet ve Emine Kaçar vekili Avukatlar Hayal Özenç ve Ayşegül Cesur ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, "Sevim Çet'in ölümü hak ettiğine dair, tutuklu sanığın beyanlarına itibar etmeyeceğinize inanıyoruz. Bu nedenle eşe yönelik kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Soruşturma başladığında kayıp ilanı olarak başlamıştır. Katlettiği kadını, henüz ölmemişken, hem evin balkonunun altına hasıra sarması, hem de cesedi ormanlık alana taşıyarak başlamış bir soruşturma vardır. Kayıp kadının nereye gidebileceği ve canlı bulunabilmesine ilişkin beyanlar ve araştırmalardır. Yabani hayvanlar tarafından parçalanmış ve çürümüş bir ceset bulunduktan sonra, aceleye getirilerek, kayıp soruşturmanın üzerine eklenerek iddianame düzenlenmiştir" dediler.
Duruşmada sanık avukatı Osman Alper Olgun da, mütalaaya karşı savunmasını yaparak, Aile yapısı hakkında dosyadaki tanıklar ve çiftin çocuklarının beyanlarını ortaya koyup, aile de sık sık tartışmanın yaşandığını kaydetti.
Olgun,"Aldatma ile ilgili olarak, Yargıtay kararları da vardır. Aksi ispatlanamayan durumlarda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını, suçun mahkemenizce taksirle işlenmiş olması değerlendirilir. Aksi kanaatte iseniz haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" şeklinde konuştu. Tutuklu sanık Özgür Çet, son sözü sorulması üzerine, "Çocuklarımı düşündüğüm için yaptım" dedi.
KARAR AÇIKLANDI
Mahkeme heyeti 15 dakikalık aranın ardından tutuklu sanık Özgüt Çet'i, eşi olan kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediğini sabit görerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Duruşmayı izleyen Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri karar üzerine alkış tuttu.
"KIZIMIN KANI YERDE KALMADI"
Duruşma sonrası kararı gazetecilere değerlendiren acılı anne Emine Kaçar, "Kızımın kanı yerde kalmadı. Duruşmalarda katil zanlısı daima yalan konuştu. Her kelimesi yalan ve iftira. Çocuklarını benim kızımı öldürürken düşünememiş mi? Kadın kısmı güçsüz olur. Madem ki kızımın elinde bıçak vardı. Neden bıçağı almamış. Kızım kaybolduktan sonra, benimle alay edercesine "Senin kız bizi bırakıp gitti. Antalya da geziyor" dedi Bir ay boyunca böyle dedi ve bizi oyaladı. Ağır müebbet yedi ya! Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Oradan cesetleri çürüsün de çıksın" dedi.
"MAHKEME İNDİRİME GİTMEDİ"
Av Hayal Özenç Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği ile Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal cinsiyet eşitliği Komisyonunun gönüllü avukatlarının takip ettiği bir davaydı. Bugün karar çıktı. Sevim Çet'i vahşice öldüren tutuklu sanık Özgür Çet'in yargılandığı karar davasında mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Eşi ve aynı zamanda bir kadını kasten adam öldürmek suçundan bu cezayı yedi. Mütalaa da zaten bu şekildeydi. Bizde mütalaaya katıldığımız beyan ettik. Karşı tarafın savunması beklediğimiz yönde beklediğimiz düzeyde savunma idi. Sevim'in namusunu sorgulayan, ne giyip giymediğini, özel hayatını sorgulayan bir savunma yapıldı. Mahkeme heyeti, sanığın her ne kadar takım elbise ve kravat takmış olursa olsun, bu yönlü savunmaya rağmen bunu dinlemedi ve herhangi bir indirim sebebi olmadığına karar verdi. Kadınlar öldürülmesinler. Bir kişi daha eksilmeyelim. Ama ne yazık ki memleketimizin her bir köşesinde kadınlarımız vahşice cinayete kurban gidiyorlar" ifadelerini kullandı.
OLAY NASIL OLMUŞTU?
Fethiye'nin Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda geçen yıl 24 Ekim 2022 yılında bulunan cesedin Sevim Çet'e ait olduğu belirlenmiş, eşiyle ilgili kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet, 15 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Özgür Çet, ifadesinde cinayeti anlatmış, eşinin cesedini hurda toplanan kamyonetle ormanlık alana götürüp sakladığını itiraf etmişti.