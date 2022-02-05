Haberler Yaşam Haberleri Cani kocaya ikinci kez ağır müebbet
Giriş Tarihi: 5.2.2022

Cani kocaya ikinci kez ağır müebbet

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Cani kocaya ikinci kez ağır müebbet
Konya'da, huzurevinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, 2 yıl önce kendisine boşanma davası açıp, bir aylık koruma kararı aldıran, 2 çocuğunun annesi eşi Münevver Şahin'i, (30), çalıştığı özel hastanede başından tabancayla vurarak öldürdü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan zanlıya, indirim de uygulanmadı. Avukatının itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, olayda tasarlama olmadığı ve karar sanığın yüzüne karşı okunmadığı gerekçesiyle, yerel mahkemenin kararını bozuldu. İkinci kez görülen davada, yine aynı cezayı veren yerel mahkeme, indirim de yapmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: CHP’li Başkan ve 2 memur gözaltında
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kış Kartalı Operasyonu açıklaması: Devamı gelecek
Emanet’in Kiraz’ı Gülderen Güler diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması! Meclis'e geleceği tarih belli oldu
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu birbirini yalanladı; CHP karıştı!
Son dakika: 4 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
4 gün sonra eli kelepçeli ceset bulundu! Cesedin kime ait olduğu incelemelerden sonra belli olacak
Görevden alındığı iddia edilmişti! İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Dilara öğretmenle ilgili açıklama
Fatma Girik'in bakıcısından itiraf gibi açıklama! Gözyaşları içinde anlattı: Fatma Girik'in ölümüne ben mi sebep oldum bilmiyorum ama keşke...
Adana Belediyesi'ndeki 'Huzur hakkı' skandalına tepkiler sürüyor! Seçimin diyetini ödüyorsunuz
ARKADAŞINA GÖNDER
Cani kocaya ikinci kez ağır müebbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA