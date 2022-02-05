Cani kocaya ikinci kez ağır müebbet

Konya'da, huzurevinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, 2 yıl önce kendisine boşanma davası açıp, bir aylık koruma kararı aldıran, 2 çocuğunun annesi eşi Münevver Şahin'i, (30), çalıştığı özel hastanede başından tabancayla vurarak öldürdü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan zanlıya, indirim de uygulanmadı. Avukatının itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, olayda tasarlama olmadığı ve karar sanığın yüzüne karşı okunmadığı gerekçesiyle, yerel mahkemenin kararını bozuldu. İkinci kez görülen davada, yine aynı cezayı veren yerel mahkeme, indirim de yapmadı.