Haberler Yaşam Haberleri Cani, saplantılı âşık çıktı
Giriş Tarihi: 26.1.2024

Cani, saplantılı âşık çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Cani, saplantılı âşık çıktı
İzmir'de kapının camını kırarak içeri girdikten sonra 2 yılık sevgilisi 34 yaşındaki Suzan Ediz'i yaralayıp 12 yaşındaki kızı Behiye Ediz'i bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu katil Levend M. (30) Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Levend M. ifadesinde, "2 yıllık ilişkimiz vardı. Ayrılmak isteyince tartıştık. Ben de vurdum" dedi. Şüpheli Levent M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 yaşında cinayet kurbanı olan talihsiz çocuğun yakınları duruma tepki gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK'sı sona erdi: 9 maddelik bildiride terörle mücadele vurgusu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
DEM'li vekilden TBMM'de bölücülük narası: Skandal 'Kürdistan' sözleri! Hain planları yinelediler
SON DAKİKA | İsveç'e NATO vizesi: Başkan Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Son dakika haberi: Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Tutukluluk halleri devam edecek mi?
Son dakika: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi!
Son dakika: Galatasaray’dan müthiş dönüş! Aslan geriden gelerek İstanbulspor’u yıktı…
Müge Anlı’da çözülen çifte cinayette şok detaylar! Zeynel Boyacı, baldızını 13 Ağustos’ta öldürmüş
Altınok'tan Ankaralılara müjde! "Durakta bekleme devrini bitireceğiz"
Tunç Soyer, 7 yıldır hizmet veren tesisi yeniden açıp “Türkiye’de bir ilk” dedi
ARKADAŞINA GÖNDER
Cani, saplantılı âşık çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA