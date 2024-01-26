Cani, saplantılı âşık çıktı

İzmir'de kapının camını kırarak içeri girdikten sonra 2 yılık sevgilisi 34 yaşındaki Suzan Ediz'i yaralayıp 12 yaşındaki kızı Behiye Ediz'i bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu katil Levend M. (30) Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Levend M. ifadesinde, "2 yıllık ilişkimiz vardı. Ayrılmak isteyince tartıştık. Ben de vurdum" dedi. Şüpheli Levent M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 yaşında cinayet kurbanı olan talihsiz çocuğun yakınları duruma tepki gösterdi.