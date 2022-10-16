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Giriş Tarihi: 16.10.2022 19:39

Canice katledilen Hüsniye Keskinbaş son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da sevgilisi tarafından darbedilerek öldürülen ve cesedi çöp toplama merkezi yakınına atılan Hüsniye Keskinbaş (29), memleketi Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde toprağa verildi.

AA
Canice katledilen Hüsniye Keskinbaş son yolculuğuna uğurlandı

Hüsniye Keskinbaş'ın (30) cenazesi, Malkara ilçesindeki Gazi Ömer Bey Camisi'ne getirildi.

Baba Tufan ile anne Kamuran Keskinbaş taziyeleri kabul etti.

İkindi vaktinden sonra kılınan cenaze namazının ardından Keskinbaş'ın cenazesi, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün Elazığ'da çöp toplama merkezi yakınlarında kadın cesedi bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülmüştü.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), jandarma istihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, darbedilerek öldürülen ve sonra çöp toplama merkezi yakınlarına bırakılan kadının cesedinin bir süre önce Tekirdağ'dan Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş'a ait olduğu belirlenmişti. Ekipler, yol güzergahındaki bütün kamera kayıtlarını inceleyerek, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu şüphelilerin Ö.D. ve N.Ü. olduğunu tespit ederek gözaltına almıştı.

Aramalarda, Ö.D'ye ait araçta, kurusıkıdan dönme tabanca ile kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan N.Ü. tutuklanmış, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Canice katledilen Hüsniye Keskinbaş son yolculuğuna uğurlandı
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