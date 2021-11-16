Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi! Boğazı kesilmiş vücudu defalarca bıçaklanmış...

Bacım evliydi, 2 tane çocuğu vardı. İki yıl önce eşinden ayrıldı. Daha sonra Gaziantep otogarında bazı şahıslarla tanıştı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Bu şahıslar bacımı rahat bırakmadılar, her türlü kötülüğe alıştırdılar. Daha önceden de işkence etmiş, yüzünü, gözünü morartmış, bacağına tornavida sokmuşlar. O katillerin bulunmasını istiyorum, bacıma bunları yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Kadınlar ölüyor, aileleri de böyle haykırıyor. Bu işe çözüm bulunsun. Bacımın cenazesini Nurdağı ilçesine götüreceğiz, babamın yanına defnedeceğiz. En son bir hafta önce aradı beni, iyi değilim dedi" diye konuştu.