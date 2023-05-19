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Giriş Tarihi: 20.5.2023

‘Canım feda olsun’ dedi, yaşama veda etti

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
‘Canım feda olsun’ dedi, yaşama veda etti
Kanser tedavisi görmesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi dolayısıyla seçim çalışmalarına destek veren AK Parti Kartal eski İlçe Başkan Yardımcısı Faruk Çak (51) yaşamını yitirdi. SABAH, 30 Nisan'da "Kanser hastalığına rağmen Erdoğan sevgisiyle sahada" başlığıyla verdiği haberde, Çak'ın fedakârlığını duyurmuştu. Üç yıl önce hem beyin hem böbrek kanseri teşhisi konulan Faruk Çak, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çak'ın cenazesi, Hasan Tahsin Uğur Camii'nde kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. AK Parti için gece gündüz çalışan ve hastalığına rağmen sokak sokak gezip halka Erdoğan'ın selamını ileten Çak, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bizler için yaptıklarının yanında bizimkiler hiçbir şey. Bu yola, bu ülkeye canımız feda olsun" demişti.

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‘Canım feda olsun’ dedi, yaşama veda etti
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