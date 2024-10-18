Canını emanet etti yoğun bakımlık oldu

İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevgi Ergöçen, kadın hastalıkları nedeniyle başvurduğu kamu hastanesinde 26 Eylül tarihinde kanamadan dolayı ameliyata alındı. Ameliyatın ardından taburcu edilen Ergöçen'in ağrıları bir türlü dinmedi. Ağrılarına daha fazla dayanamayınca bu kez Sancaktepe'deki bir kamu hastanesine başvuran Sevgi Ergöçen'e yapılan tetkikler sonrasında şoke edici bir durumla karşılaşıldı.Sonuca göre, ameliyatı yapan Uzman Doktor A.D.'nin hatası sonucu ameliyat esnasında Ergöçen'in kalınbağırsağında 4 cm'lik kesi olmuştu. Bağırsakta bulunan dışkılar karın içerisine akmış, bu sebeple akciğer ve böbrekler başta olmak üzere iç organları ciddi hasar almıştı. Hayati tehlikesi bulunan Sevgi Ergöçen acil olarak alındığı ameliyat sonrası yoğun bakım servisine yatırıldı. Hayati tehlikesi devam ederken Sevgi Ergöçen yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda bilinci kapalı bir şekilde yaşam mücadelesi veriyordu.Umut Ergöçen ise eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Eşine yapılan yanlış müdahalenin sorumluları hakkında şikâyette bulunmak için kolları sıvayan Umut Ergöçen, ilk olarak Avukatı Sema Kılıç aracılığıyla İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Umut Ergöçen bu başvuruda, sorumlulara savcılığa vermek ve maddi manevi tazminat davası açma işlemlerinde eşinin vasisi olmak istiyor. Açıklamada bulunan çaresiz eş, "20 gündür yoğun bakımda. Akciğeri, böbreği çalışmıyor. Ailem canıyla uğraşıyor. 32 yıllık eşim ben ne yapacağım" dedi. Umut Ergöçen'in avukatı Sema Kılıç, "Canını emanet ettiği doktorun hatası nedeni ile bağırsağında 4 cm kesik oluştuğu, bu sebeple akciğer ve böbrekler başta olmak üzere tüm iç organların zarar gördüğü öğrenildi. 'Canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımıza da güvenemeyecek miyiz?' sorusu maalesef hepimizi derinden sarsmaktadır. Sevgi şu an maalesef yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermekte" şeklinde konuşarak adaletin yerinin bulması için mücadele edeceklerini söyledi.