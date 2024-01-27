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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Caninin ölüm listesi çıktı

Arkadaşı Ali Diken’i ve baldızı Zeynep Ece Aksay’ı öldürdüğü ortaya çıkan Zeynel Boyacı’nın, baldızıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü Mehmet Çayantürk’ü de öldürmek için plan yaptığı ortaya çıktı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Caninin ölüm listesi çıktı
Antalya'da, ailesi ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın 'Tatlı Sert' programına çıkınca, 37 gün önce kaybolan motokurye Ali Diken'i (32) öldürüp gömdüğünü itiraf eden ve 13 Ağustos'ta kaybolan baldızı Zeynep Ece Aksay'ı (26) da öldürdüğü ortaya çıkan Zeynel Boyacı (33), emniyetteki işlemlerinin ardından eşi İlkay Boyacı ve arkadaşı M.Ç. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Vahşi cinayetlerin detayları da ortaya çıktı. Zeynel Boyacı'nın, arkadaşı olan kurye Ali Diken'i kendisine ağır hakaretler ve küfrettiği için döverek öldürdüğünü anlattığı öğrenildi.



Bu itiraf üzerine gösterdiği yerde kazı yapılınca, Diken'in cesedi bulundu. Ardından gözaltına alınan eşi İlkay Boyacı'nın da polislere, "Kardeşim Zeynep Ece'yi de döverek öldürdü" dediği belirlendi. Bunun üzerine genç kızın cesedi de Diken'in cesedinin bulunduğu yere 30 metre mesafede toprağa gömülü bulundu. Baba Mustafa Aksay'ın ise "Kızım kaybolunca, damadım ve büyük kızım, 'Zeynep Ece birine kaçtı. Yakında döner' dedi. Meğerse kızımın katili damadımmış. İnanamıyorum" dedi.



Bu arada Zeynel Boyacı'nın ifadesinde, geçen 22 Aralık'ta, baldızı Zeynep Ece Aksay ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Mehmet Çayantürk'ü de öldürmeyi planladığını anlatarak, "Bunun için kısa bir ip buldum. Mehmet'i arayıp, bir yakınımın tarlasının sınırını iple ölçeceğimizi söyledim. Sonrasında buluşup motosiklet ile baldızım Zeynep Ece Aksay'ı gömdüğüm tarlaya gittim. Burada Mehmet Çayantürk'ü öldürmekten son anda vazgeçtim" dediği ortaya çıktı. Küçük yaşlardan bu yana sokaklarda yaşadığı ortaya çıkan Boyacı'nın, 16 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Cesetleri ise çocukluğunun geçtiği çok iyi bildiği bölgeye gömdüğü kaydedildi.

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Caninin ölüm listesi çıktı
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