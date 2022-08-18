Çankaya Belediyesi'ne vatandaşlardan tepki: "Araçlarımız sular altında kaldı"

Ankara'da fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mazgallarını temizlememesinin şiddetli yağışta mağduriyeti arttırdığı ifade edildi.
Çankaya ilçesi Güvenpark'ta sağanak yağış sonrası tıkanan mazgalları vatandaşlar tarafından açıldı.
SABAH'a konuşan vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) mazgallarda temizlik yapmadığı, tıkanan mazgalları kendilerinin açtığını söyledi.
Vatandaşlardan, Yüksel Tosun: "Çankaya Kurtuluş Mahallesi'nde mazgalların tıkalı olması ve temizlenmesinden dolayı yollar sular altında kaldı. Araçlarımız sular içerisinde kaldı. Ankara'nın kaderi bu olmamalı. Ankara hizmet bekliyor. Sosyal medyada camdan video atmakla Ankara'ya hizmet edilmez." ifadelerini kullandı.
"ÜSTÜNE BETON DÖKÜLEN MAZGALLAR YÜZÜNDEN YAĞMUR GÜNDELİK YAŞANTIMIZI ETKİLEMEYE BAŞLADI"
İbrahim Demir: "Doğal felaketler beşeri etki haricinde oluşabiliyor ama yerel yönetimlerin görevi, halkı mağdur etmeyecek şekilde doğal felaketlere karşı halkı korumaktır ama Ankara'da maalesef öyle bir anlayış yok. Tek bildikleri sosyal medyada fenomen olmak. Biz Ankaralı vatandaşlar olarak artık yağmurdan kaçar olduk, temizlenmeyen ve üstüne beton dökülen mazgallar yüzünden bir kaç damla yağmur gündelik yaşantımızı etkilemeye başladı. Ankara önceden cazibe merkeziydi şimdi ise komedinin merkezi oldu." dedi.
"MAZGAL TEMİZLİKLERİNİN YAPILMAMASI BİZLERİ MAĞDUR ETMEKTEDİR"
Mustafa Dağlı: "Yenimahalle'de ikamet etmekteyim, yağmur felaketi ile oturduğum semtte yaşlı ağaçların kesilmemesi sonucu araçlarımızın zarar görmesi bizleri maddi-manevi zarara uğratmaktadır. Yine her zamanki gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'nin mazgal temizliklerini yapmaması sonucu biz vatandaşları her yönünle mağdur etmektedir. Bu zihniyetler değişmediği sürece felaketler devam edecek gibi görünüyor." açıklamalarda bulundu.
BAŞTUĞ: MANSUR YAVAŞ VE ALPER TAŞDELEN ANKARALILARI KADERİNE TERKETTİ"
Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankaralıları kaderine terkettiğini söyledi.
Turgay Başbuğ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu: "Yer Çankaya Balgat Mahallesi. 10 dakikalık yağış sonrasında bile mazgallar tıkandı ve dükkanları su bastı. Günlerdir yağış uyarısına rağmen önlem almayan, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Ankaralıları kaderine terk etti."
AKÇA: "CHP'Lİ YÖNETİMLERİN İŞBİLMEZLİĞİ KELİMENİN TAM ANLAMIYLA SU GÖTÜRMEZ"
AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça da, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'ni eleştirdi.
Akça, "Sorsanız her daim geçmiş yönetimleri kabahatli bilir, kendilerini hiç suçlu görmezler. Çankaya ve Büyükşehir'deki CHP'li yönetimlerin işbilmezliği kelimenin tam anlamıyla su götürmezdir. Ankara'da emek ve zaman su gibi akmakta, tüm birikimleri alıp götürmektedir. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.
ÜNAL: "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNASINI DA SU BASTI"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nin (AŞTİ) sular altında kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi binası da su altında kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal da, "Ankara Büyükşehir Belediye binasını da su basmış. Varın ötesini siz düşünün... Kolları sıvadık, suyu arındırmaya çalışıyoruz" dedi.