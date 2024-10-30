Çankaya Çok Katlı Otoparkı’nda güçlendirme çalışmaları başlıyor

İzmir Konak'ta, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılması için deprem performans analizi yaptırılan ve ardından "riskli yapılar" grubuna dahil edilen Çankaya Çok Katlı Otoparktaki düğüm çözüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesinin önce yıkım kararı verdiği ardından 'güçlendirme' talebinde bulunduğu otoparka yönelik bu kez de Anıtlar Kurulu'na itirazda bulunan Konak Belediyesinin hamlesi, konuyu gündeme taşıyan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın girişimleri ile son buldu.Geçtiğimiz Mayıs ayında konuyu gündeme taşıyan AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı merkezi hükümet olarak vatandaşa hizmet zemininde yerel yönetimlere her daim açık kapı bırakıldığını ancak bu noktada istenilen reaksiyonu alamadıklarını aktardı. Konunun ilk günden bu yana takipçisi olduğunu hatırlatan Çankırı yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Hepinizin bildiği üzere 4 bloktan oluşan Çankaya Çok Katlı Otoparkın 3 bloğunda maalesef hasar tespit edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir çalışma yapmadan, oluşturacağı mağduriyetleri hesaplamadan, alternatif yer göstermeden verdiği yıkım kararına kentin en büyük sorunu olan otopark çilesini ikiye katlamamak için çözüm arayışına girdik ve yıkım kararına tepkimizi dile getirdik. CHP'li yerel yönetimlerin yıkmak istediği otoparkın güçlendirilmesi önündeki tüm engelleri kaldırdık. Zemin etüdü sonrasında güçlendirilme çalışması başlayacak" dedi.