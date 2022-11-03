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Giriş Tarihi: 3.11.2022 22:29

Çankırı'da can pazarı! Tır minibüse çarpıp çaya devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde pancar yüklü tırın minibüse çarparak Devrez Çayı'na devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA
Çankırı’da can pazarı! Tır minibüse çarpıp çaya devrildi: Ölü ve yaralılar var

Faik Emiroğlu idaresindeki 37 AAL 344 plakalı pancar yüklü tır, Çankırı-Kastamonu kara yolu Ilgaz İnköy mevkisinde önünde seyreden Y.T. yönetimindeki 37 ABE 412 plakalı minibüse çarparak bariyerleri aşıp Devrez Çayı'na devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, tır sürücüsü Emiroğlu olay yerinde hayatını kaybederken minibüsteki sürücü Y.T. ile M.P, M.B, A.T. ve O.Y. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Çankırı'da can pazarı! Tır minibüse çarpıp çaya devrildi: Ölü ve yaralılar var
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