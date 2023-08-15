Çankırı’da çıkan orman yangını: 10 dönüm alan zarar gördü

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik uğraşı sonucu yangın kontrol altında alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Çaparkayı Muhtarı Mustafa Kayı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının neden çıktığını henüz bilmediklerini belirterek, "Yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Neden çıktığı inceleme sonrası belli olacak" dedi.