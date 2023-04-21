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Giriş Tarihi: 21.4.2023 01:29

Çankırı’da feci kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Çankırı'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

DHA
Çankırı’da feci kaza: 2’si ağır 6 yaralı

Kaza, gece saatlerde Çankırı Ankara karayolu Hacıali kavşağında meydana geldi. S.T. (27) yönetimindeki otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen S. K. (49) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra S. K. idaresindeki otomobilde bulunan A.K. (40), H.K. (23), Y.A. (21) ve V.K. (20) yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan V.K. ve H.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Çankırı’da feci kaza: 2'si ağır 6 yaralı
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