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Giriş Tarihi: 16.4.2023 19:39

Çankırı'da kamyon ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da hafriyat yüklü kamyon ile beton pompası taşıyan çekicinin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.

AA
Çankırı’da kamyon ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kenbağ mevkisinde çevre yolu inşaatında çalışan Gani Şentürk yönetimindeki 06 DY 7986 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak önünde seyreden aynı inşaatta çalışan plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen beton pompası taşıyan çekiciye çarptı.

Çarpmanın etkisi ile iki araç da yaklaşık 20 metre yükseklikten çevre yolu çalışma sahasına düştü.

İhbar üzerine olay yerine, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarında sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Şentürk'ün öldüğünü belirledi.

Diğer sürücü yaralı olarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şentürk'ün cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

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Çankırı'da kamyon ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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