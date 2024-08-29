Çankırı’da karısının silahla vurduğu muhtar öldü

Çankırı'da bir köy muhtarı, tartıştığı karısı tarafından tabancayla boynundan vurularak öldürüldü. Olay, Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı Köyü'nde meydana geldi. Köy muhtarı 57 yaşındaki Ali ile eşi Nezahat İpek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nezahat İpek, evde bulunan tabanca ile kocasına ateş etti. Boynundan vurulan Muhtar Ali İpek kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali İpek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Nezahat İpek ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.