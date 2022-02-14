Haberler Yaşam Haberleri Çankırı'daki yangında feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 14.2.2022 11:47

Çankırı'daki yangında feci şekilde can verdi

DHA
Çankırı’daki yangında feci şekilde can verdi

Çankırı'da tek katlı evde çıkan yangında Adnan Güler (58) hayatını kaybetti, arkadaşı Mehmet S. (69) yaralandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kırkevler Mahallesi, Kastamonu Caddesi Kümeevleri mevkisinde Mehmet S.'ye ait tek katlı evde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde bulunan Mehmet S., çevredekiler tarafından kurtarıldı, fakat arkadaşı Adnan Güler mahsur kaldı. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü. İçeri giren ekipler, Adnan Güler'in cansız bedeni ile karşılaştı. Güler'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Mehmet S. de hastanede tedaviye alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
Son dakika: Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Bursa’da yaşanan polis cinnetinde şoke eden detaylar
Son dakika haberi: EPDK'dan elektrik ücretleriyle ilgili açıklama
Son dakika | SABAH, ihanetin merkezini buldu! Kiralık evde devlete kumpas!
Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çöktü
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
BAE'de Başkan Erdoğan için hazırlık yapıldı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı
Son dakika haberi: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar: Tahliyeler başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Çankırı'daki yangında feci şekilde can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA